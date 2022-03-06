Делает ракеты для будущего, а не убивает ради прошлого, – Зеленский о разговоре с Маском
Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Илоном Маском. Президент подчеркнул, что говорили, о том, как побеждать сейчас.
Также обсуждали, как будут работать потом – после победы. По словам Зеленского, разговор был вдохновляющим.
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Вдохновляющий разговор с Илоном Маском. С человеком, который делает ракеты для будущего. А не убивает ракетами ради прошлого,
– сказал глава государства.
Заметим, что с Маском Зеленский говорил 5 марта. Президент поблагодарил его за поддержку. На следующей неделе Украина должна получить очередную партию систем Starlink для разрушенных городов.
Утреннее обращение Зеленского:
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