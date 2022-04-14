"Делаю это ради победы": новое мощное видео об украинских защитниках
Источник:фейсбук Генштабу ВСУ
Украинские защитники ежедневно мужественно противостоят российскому врагу, рискуя собственными жизнями. Множество людей спрашивают воинов "зачем им это", на что отвечают "ради Победы".
Об отважных солдатах распространяют многие видео и фото. Одно из таких сегодня опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
По теме На Херсонском и Николаевском направлениях ликвидированы более 50 россиян и многие техники
Ребята и мужчины рискуют жизнью, теряют здоровье и надолго покидают родных. Они спасают гражданских, оказывают помощь слабым и уничтожают врага без сожаления. Все это – ради Победы!
Нас часто спрашивают: зачем мы делаем это? Военнослужащие, которые освобождают временно захваченные города и села, отвечают на этот вопрос просто, без лишнего пафоса: "Я делаю это ради Победы",
– подчеркнули в Генштабе.
Смотрите новое видео об украинских защитниках: