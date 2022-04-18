Делают все возможное, – Залужный о поддержке защитников Мариуполя

Идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Вооруженные Силы Украины дают отпор российским захватчикам как в воде, так и на суше.

Об этом 18 апреля рассказал Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный, подводя итоги двухмесячной обороны страны.

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ВСУ борются за Мариуполь

Залужный сообщил, что, несмотря на слухи, спровоцированные российской пропагандой, армия Украины делает все возможное, чтобы отбить Мариуполь.

Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам городов,

– прокомментировал он.

Он добавил, что одна из наших небольших побед – уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска, что снизило риск высадки десанта и огневого поражения с моря.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что украинские защитники продолжают держать оборону в разрушенном городе. Несмотря на то, что оккупанты объявили о "коридоре для сдачи в плен", военные не собираются завершать борьбу.

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