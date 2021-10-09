В деле Медведчука следствие выйдет на Порошенко, – журналист

Журналист Сергей Иванов отметил, что новые подозрения Виктора Медведчука объявили по очень серьезным статьям: госизмена и содействие терроризму. Теперь он может "переехать" в СИЗО и начать сдавать всех тех, о ком шла речь в аудиозаписях.

По словам Иванова, Медведчуку сдавать ему не привыкать, поэтому он справится. Журналист отметил, что, по его мнению, ни один нормальный человек не сомневается, что бизнес Медведчука мог беспрепятственно функционировать только при поддержке действующего в то время президента Петра Порошенко.

Заметьте Медведчуку объявили подозрение в госизмене и терроризме

Иванов отметил: ради этого бизнеса отправили в отставку правительство и сорвали международные контракты с ЮАР. Кроме того, на подконтрольной территории зарегистрировали фирмы-прокладки боевиков.

Я считаю, что это – преступный сговор и Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком как сообщник. Общими должны быть не только гешефты с голосованиями, но и ответственность,

– отметил Иванов.

Журналист также отметил, что эти факты якобы были известны в 2015 – 2016 годах.

СБУ проверит причастность Порошенко

СБУ проверит причастность Порошенко к делу Медведчука и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Он отметил, что в интересах следствия он не разглашает других фигурантов дела Медведчука.

В то же время Баканов отметил: "вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно".

Сообщение Sergii Ivanov:

Коварная власть "капитулянтов" продолжает загонять Медведчука.

Сегодня СБУ объявило ему новое подозрение уже по очень серьезным статьям: госизмена и содействие терроризму. Теперь, по логике, Медведчук из-под домашнего ареста должен переехать в СИЗО и начать сдавать всех тех, о ком идет речь на аудиозаписях. Сдавать ему не привыкать, поэтому справится.

Я думаю, ни один здравомыслящий человек не будет сомневаться, что бизнес Медведчука мог беспрепятственно функционировать только при поддержке действующего на тот момент президента Порошенко. Ради этого бизнеса отправили в отставку правительство, ему мешал, сорвали международные контракты с ЮАР, зарегистрировали "прокладки" боевиков на подконтрольной территории и потом закупали у них уголь по космическим ценам. Я считаю, что это – преступный сговор и Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком как сообщник. Общими должны быть не только гешефты с голосованиями, но и ответственность.

На самом деле, в этих фактов нет аж такой новости: они были известны еще в 2015 – 2016 г.г. и об этом публично говорили депутаты "Самопомочи", "Народного фронта" и другие политики. АТОшники устраивали блокады, за что их глушили ментовскими дубинками и уголовными делами.

Интересно, что сейчас часть этих политиков оказалась в лагере Порошенко, а некоторые из них даже вошли в его политическую силу. И для меня до сих пор остается загадкой, как они объясняют себе сотрудничество их лидера с Медведчуком, прощают ему его, еще и умудряются рассказывать о морали. Да, политика – это искусство компромисса, но это не компромисс, а банальное предательство Украины