За словами Іванова, Медведчуку здавати йому не звикати, тому він впорається. Журналіст зауважив, що, на його думку, жодна притомна людина не сумнівалася, що бізнес Медведчука міг безперешкодно функціонувати тільки за підтримки чинного у той час президента Петра Порошенка.

Зауважте Медведчуку оголосили підозру в держзраді та тероризмі

Іванов наголосив: заради цього бізнесу відправили у відставку уряд та зірвали міжнародні контракти з ПАР. Окрім того, на підконтрольній території зареєстрували фірми-прокладки бойовиків.

Я вважаю, що це – злочинна змова і що Порошенко має опинитися поруч з Медведчуком як спільник. Спільними мають бути не лише гешефти з голосуваннями, а й відповідальність,

– наголосив Іванов.

Журналіст також зауважив, що ці факти нібито були відомі у 2015 – 2016 роках.

СБУ перевірить причетність Порошенка

СБУ перевірить причетність Порошенка до справи Медведчука та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Він наголосив, що в інтересах слідства він не розголошує інших фігурантів справи Медведчука.

Водночас Баканов наголосив: "разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо".

Допис Sergii Ivanov:

Підступна влада "капітулянтів" продовжує заганяти Медведчука.

Сьогодні СБУ оголосило йому нову підозру вже за дуже серйозними статтями: держзрада та сприяння тероризму. Тепер, за логікою, Медведчук з-під домашнього арешту має переїхати до СІЗО і почати здавати всіх тих, про кого йдеться на аудіозаписах. Здавати йому не звикати, тож впорається.

Я думаю, жодна притомна людина не мала жодних сумнівів, що бізнес Медведчука міг безперешкодно функціонувати тільки за підтримки чинного на той момент президента Порошенка. Заради цього бізнесу відправили у відставку уряд, який йому заважав, зірвали міжнародні контракти з ПАР, зареєстрували «прокладки» бойовиків на підконтрольній території і потім закуповували у них вугілля за космічними цінами. Я вважаю, що це - злочинна змова і що Порошенко має опинитися поруч з Медведчуком як спільник. Спільними мають бути не лише гешефти з голосуваннями, а й відповідальність.

Насправді, в цих фактах немає аж такої новини: вони були відомі ще в 2015 – 2016 р.р. і про це публічно говорили депутати "Самопомочі" "Народного фронту" та інші політики. АТОвці влаштовували блокади, за що їх глушили ментівськими кийками та кримінальними справами.

Цікаво, що зараз частина цих політиків опинилася у таборі Порошенка, а дехто з них навіть увійшов до його політичної сили. І для мене досі залишається загадкою, як вони пояснюють собі співпрацю їхнього лідера з Медведчуком, пробачають йому її, ще й примудряються розповідати про мораль. Так, політика – це мистецтво компромісу, але ж це не компроміс, а банальна зрада України