По делу MH17 назначили нового прокурора

В деле сбитого пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" появился новый прокурор. С сентября расследовать дело будет Биргит ван Россель.

Так, Россель присоединился в команду прокуроров о сбитом над Донбассом MH17. Чиновник имеет долгую карьеру в государственной прокуратуре.

Читайте также Заявили о причастности России к сбитию MH17: Нидерланды хотят депортировать пару из России

Прокурор будет заменять коллегу

Россель порой будет заменять прокурора, который будет участвовать в других процессах. Прокурор Варда Фердинандус будет прикреплен к прокуратуре Специального суда по Косово, где возглавит департамент расследований, однако также будет заниматься и делом MH17.

К слову, уголовный процесс по делу продолжится 6 сентября 2021 года. На заседаниях должны выступить родственники жертв. Решение по делу ожидают не ранее 2022 года.

Дело МН17: что надо знать

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом. Все люди на борту погибли – 298 человек.

Ракету запустили пророссийские боевики с оккупированной территории.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 фигурантам. Речь идет о Сергее Дубинском, Игоре Гиркине, Олеге Пулатове, Леониде Харченко.

17 июня 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.



Трагедия МН17 / Инфографика 24 канала