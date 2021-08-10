Так, Россел долучився в команду прокурорів про збитий над Донбасом MH17. Посадовець має довгу кар'єру у державній прокуратурі.

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Прокурор замінятиме колегу

Россел часом замінятиме прокурора, який братиме участь в інших процесах. Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, однак також займатиметься і справою MH17.

До слова, кримінальний процес у справі продовжиться 6 вересня 2021 року. На засіданнях мають виступити родичі жертв. Рішення у справі очікують не раніше ніж 2022 року.

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