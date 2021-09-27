В деле о штурме Капитолия ищут заговор: среди участников был информатор ФБР

Среди тех, кто штурмовал Капитолий 6 января были люди, сотрудничавшие с Федеральным бюро расследований. Впрочем, это не доказывает, что во всей той ситуации с беспорядками в Вашингтоне был какой-то заговор.

Журналисты из Соединенных Штатов Америки узнали о как минимум одном человеке, который одновременно был активным участником штурма Капитолия и информатором ФБР. Но, по его словам, штурм проходил спонтанно.

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СМИ узнали об информаторе ФБР среди участников штурма Капитолия

Американские СМИ узнали, что член ультраправой группировки "Гордые ребята", принимавший активное участие в нападении на Капитолий, посылал текстовые сообщения куратору в ФБР прямо во время атаки.

У журналистов есть видео, которое зафиксировало информатора ФБР: он прошелся от памятника Вашингтону в Капитолий и сказал своему куратору, что сторонники Трампа входят в здание.

Впрочем, также он писал и рассказывал, что его группа не имела конкретных планов по нападению на Капитолий и тем более по срыву выборов.

С другой стороны, можно ли считать версию событий, изложенную информатором, правдивой – непонятно. Собственно, информатор мог и не знать сам точно, был ли у руководства атаки план, или они вправду действовали спонтанно.

Так что сейчас следствие пытается установить, был ли во всей той ситуации вокруг 6 января 2021 года в Вашингтоне какой-либо заговор. Особенно с учетом того, что для ФБР, как утверждают журналисты, нападение на Капитолий неожиданностью не было.

В ФБР, собственно, все это не комментируют – ведь традиционно против публичности своих источников и методов.

Другие важные новости вокруг резонансных событий 6 января в Вашингтоне:

В расследовании дела о штурме Капитолия пришли к проверке переписки конгрессменов.

Суд оправдал полицейского, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветерана ВВС.

В США покончил с собой четвертый полицейский, который был свидетелем штурма Капитолия.



Самое главное, что следует знать о штурме Капитолия / Инфографика 24 канала