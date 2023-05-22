"Миротворческая миссия" и не только: для чего делегации стран Африки посетят Украину и Россию
Источник:AP
Делегация лидеров шести африканских стран намерена посетить Киев и Москву. В планах африканских стран "инициировать мирный процесс".
Визиты делегации в Киев и Москву анонсировал международный посредник Жан-Ив Оливье. Африканская делегация состоит из представителей шести стран – Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.
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Среди вопросов будет экспорт зерна из Украины
Жан-Ив Оливье сообщил, что переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце. Именно он помог организовать переговоры, над которыми работал полгода.
По его словам, африканские лидеры также обсудят облегчение пропуска большего количества грузов зерна из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными.
Оливье в воскресенье, 21 мая, прибыл в Москву. Также он поедет в Киев на встречу с чиновниками для наработки "логистики" предстоящих переговоров.
Он также отметил, что шесть африканских президентов, вероятно, будут вынуждены ехать в Киев по ночному поезду из Польши.
Что известно о мирном плане африканских стран
- Лидеры африканских государств хотят представить собственный "мирный план" по войне России против Украины. Президента ЮАР Сирил Рамафоса уже провел переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, которые согласились принять африканские делегации.
- Рамафоса подчеркнул, что африканские страны предложили новую мирную инициативу, чтобы помочь закончить войну в Украине. По его словам, вторжение России в Украину негативно повлияло на продовольственную безопасность в странах Африки.
- Зеленский 13 мая подтвердил разговор с лидером ЮАР. Глава государства отметил, что обсудил со своим коллегой формулу мира, справедливость, а также то, что "наш мир должен быть объединен правилами международного права".
- В то же время у Зеленского подчеркнули, что хотят, чтобы африканские страны присоединились к украинской "формуле мира", которую поддержали западные государства. Одним из ключевых условий мирного плана Зеленского есть вывод российских войск из Украины.