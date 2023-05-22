"Миротворческая миссия" и не только: для чего делегации стран Африки посетят Украину и Россию

Делегация лидеров шести африканских стран намерена посетить Киев и Москву. В планах африканских стран "инициировать мирный процесс".

Визиты делегации в Киев и Москву анонсировал международный посредник Жан-Ив Оливье. Африканская делегация состоит из представителей шести стран – Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

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Среди вопросов будет экспорт зерна из Украины

Жан-Ив Оливье сообщил, что переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце. Именно он помог организовать переговоры, над которыми работал полгода.

По его словам, африканские лидеры также обсудят облегчение пропуска большего количества грузов зерна из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными.

Оливье в воскресенье, 21 мая, прибыл в Москву. Также он поедет в Киев на встречу с чиновниками для наработки "логистики" предстоящих переговоров.

Он также отметил, что шесть африканских президентов, вероятно, будут вынуждены ехать в Киев по ночному поезду из Польши.

Что известно о мирном плане африканских стран