Дипломаты ЕС продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России

Делегация Европейского Союза продолжает работать в Киеве в обычном режиме, несмотря на призывы Министерства иностранных дел России покинуть украинскую столицу. В Еврокомиссии заявили, что очередные угрозы Кремля нанести массированные удары свидетельствуют о потере им самоконтроля и попытках запугать Европу.

Как сообщает издание "Суспильне", пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд подчеркнул, что в работе европейской дипломатической миссии в Украине не произошло никаких изменений.

Что говорят в ЕС об угрозах со стороны России?

По словам пресс-секретаря, Москва стремится заставить Запад сократить поддержку Украины, однако эти попытки терпят неудачу.

Это не первый раз, когда Россия выдвигает такие угрозы. Это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает войну и теряет самоконтроль,

– отметил Кристиан Виганд.

Он подчеркнул, что Евросоюз будет и дальше разоблачать опасные действия страны-агрессора и усиливать экономическое и политическое давление. В настоящее время брюссельские чиновники работают над подготовкой самого масштабного за всю историю пакета санкций против России.

Брюссель утвердил миллиардные планы оборонной помощи

Кроме того, в 2026 году ЕС утвердил планы закупок оборонной продукции для украинских сил обороны на сумму 28,3 миллиарда евро. Дополнительно Брюссель выделяет 6,6 миллиарда евро непосредственно на военную помощь Украине.

Виганд также выразил солидарность с позицией верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас относительно готовности Москвы идти на большие риски. Чиновник заверил, что Евросоюз синхронно усиливает собственные меры, чтобы цена войны для России постоянно росла.

Россия пригрозила дипломатам новыми ударами

Ранее российское дипломатическое ведомство призвало сотрудников иностранных посольств и иностранцев покинуть Киев, предупредив о подготовке новых обстрелов. В МИД Украины опровергли слухи о возможной эвакуации западных дипломатических миссий в другие регионы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, западные партнеры неоднократно подтверждали неизменность своего присутствия в украинской столице.