Як повідомляє видання Суспільне, речник Європейської комісії Крістіан Віганд наголосив на відсутності жодних змін у роботі європейської дипломатичної місії в Україні.

Що кажуть у ЄС про залякування з боку Росії?

За словами речника, Москва прагне змусити Захід скоротити підтримку України, проте ці спроби зазнають невдачі.

Це не вперше, коли Росія висуває такі погрози. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає самоконтроль,

– зазначив Крістіан Віганд.

Він підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме викривати небезпечні дії країни-агресорки та посилюватиме економічний і політичний тиск. Наразі брюссельські посадовці працюють над підготовкою наймасштабнішого за весь час пакета санкцій проти Росії.

Брюссель затвердив мільярдні плани оборонної допомоги

Окрім цього, ЄС у 2026 році затвердив плани закупівель оборонної продукції для українських сил оборони на суму 28,3 мільярда євро. Додатково Брюссель виділяє 6,6 мільярда євро безпосередньо на військову допомогу Україні.

Віганд також солідаризувався з позицією верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас щодо готовності Москви йти на більші ризики. Посадовець запевнив, що Євросоюз синхронно посилює власні заходи, аби ціна війни для Росії постійно зростала.

Росія пригрозила дипломатам новими ударами

Раніше російське дипломатичне відомство виступило із закликом до працівників іноземних посольств та іноземців залишити Київ, попередивши про підготовку нових обстрілів. У МЗС України спростували чутки про можливу евакуацію західних дипломатичних місій до інших регіонів.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, західні партнери неодноразово підтверджували непохитність своєї присутності в українській столиці.