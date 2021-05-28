Делегация Конгресса США посетит Украину: известно когда

На следующей неделе двухпартийная делегация Конгресса США совершит рабочее турне по странам Восточной Европы. Американцы приедут в Украину, Грузию и Литву.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин возглавит делегацию, в которую войдут республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

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Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии,

– отметила Джин Шахин.

Она подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции и хотят сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества, а также с представителями правительств Украины и Грузии.

Кроме этого, в Литве они проведут встречу со Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом на фоне перехвата самолета и незаконного ареста журналиста Романа Протасевича.