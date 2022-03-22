Делегация литовского Сейма побывала в Киеве
Источник:телеграм КГГА
21 марта в Киев прибыли представители Литовского Сейма. Они намеревались продемонстрировать свою поддержку Украине во время российской агрессии против нее.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, который встретился с литовскими депутатами.
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Делегация Литовского Сейма побывала в Киеве
Киевский городской голова поблагодарил литовских друзей за поддержку Украины и за помощь.
Рад был видеть вице-спикера сейма Литовской Республики господина Паулюса Саударгаса, председателя Комитета национальной безопасности и обороны сейма господина Лауринаса Кащюнаса и председателя комиссии по вопросам энергетики и устойчивого развития господина Юстинаса Урбонавичюса,
– подчеркнул Кличко.
Он также добавил, что это – первая парламентская делегация из стран европейских партнеров, что прибыла в Украину с начала войны.
В то же время литовские представители призвали и парламенты других стран-государств ЕС приехать в Украину. Таким образом, у них будет возможность выразить свою поддержку и солидарность с украинским народом в его борьбе с оккупантом.
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