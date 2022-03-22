Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який зустрівся з литовськими депутатами.

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Делегація Литовського Сейму побувала у Києві

Київський міський голова подякував литовським друзям за підтримку України та за допомогу.

Радий був бачити віцеспікера сейму Литовської Республіки пана Паулюса Саударгаса, голову Комітету національної безпеки та оборони сейму пана Лаурінаса Кащюнаса та голову комісії з питань енергетики та сталого розвитку пана Юстинаса Урбонавічюса,

– підкреслив Кличко.

Він також додав, що це – перша парламентська делегація з країн європейських партнерів, що прибула до України від початку війни.

Водночас литовські представники закликали й парламенти інших країн-держав ЄС приїхати в Україну. У такий спосіб, у них буде змога висловити свою підтримку і солідарність з українським народом у його боротьбі з окупантом.

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