Делегация США осмотрела участок российско-украинской границы
Источник:Госпогранслужба
Группа посетила участок российско-украинской границы. Это произошло в рамках сотрудничества Госпогранслужбы с Госдепартаментом США.
Говорится о программе по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS). На Сумщину с целью внедрения инициативы по совершенствованию охраны государственной границы между Украиной и Россией прибыли руководитель EXBS в Украине Мэтью Боулдин и советник по пограничным вопросам Байрон Багет.
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Брифинг с делегатами Посольства США в Украине состоялся в отделе пограничной службы "Краснополье". В частности, рассмотрели результаты реализации пилотного проекта "Безопасная граница" и имплементации совместной инициативы по уменьшению рисков на украинско-российском участке границы.
Обустройство границы для мониторинга
Также обсудили введение в практику модели комплексной охраны и защиты участков госграницы. Для более качественного мониторинга отметили целесообразность обустройства границы:
- камерами видеонаблюдения;
- средствами фиксации.
Иностранные эксперты отметили положительную динамику реализации проекта, подготовку и профессионализм офицеров пограничных подразделений.
Эксперты выделили положительную динамику реализации проекта / Фото Госпогранслужбы
Мэтью Боулдин и Байрон Багет заверили в помощи по обеспечению пограничной безопасности Украины.
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На Сумщине обустраивают границу с Россией
Госпогранслужба провела в Сумской области активные работы по обустройству государственной границы с Россией. Устанавливают противотранспортные заграждения.
Работали комплексные инженерные группы, задание которых – обустроить наиболее угрожающие направления.