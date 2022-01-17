Делегация высокопоставленных чиновников США и Германии приехала в Украину

В Украину 17 января прибыла делегация Конгресса США. В то же время приехала глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

Первую встречу глава немецкого МИД провела с представительством миссии ОБСЕ в Украине. В посольстве Германии отметили, что миссия действует с 2014 года, наблюдает ситуацию и способствует диалогу в конфликте на Донбассе.

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Двухпартийная делегация из США

Как отметил министр внешних дел Дмитрий Кулеба, двухпартийную делегацию Конгресса США возглавил сенатор Роб Портман. Прибыли также сенаторы Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь, Роджер Викер.

Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина – США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ,

– подчеркнул Кулеба.

Как Запад поддерживает Украину

В Госдепе США отмечали, что Россия понесет большие потери, если снова вторгнется в Украину. В этом случае Вашингтон готов увеличить оборонную поддержку для Киева.

Чрезвычайный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обнародовала новый призыв по поводу ситуации в Украине. Она призвала украинских политических лидеров объединиться против России, чтобы предотвратить агрессию.

Европейские политики также обеспокоены российской агрессией против Украины. Там считают, что Москва может совершить новое нападение уже в ближайшие дни в январе. Лидеры ЕС предупреждали Россию, что действия против Украины обойдутся ей "серьезными издержками и последствиями".

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