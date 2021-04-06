Украинская делегация во главе с Зеленским посетила Катар, где подписала ряд важных соглашений. Впрочем, поведение и жесты участников поездки раскритиковали в сети.

Да, на ошибки в протоколе обратил внимание бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. О них он написал на своей фейсбук-странице.

Важно Украины и Катар подписали ряд совместных соглашений: перечень

Ошибки во время визита в Катар

По словам Романа Бессмертного, две вопиющие ошибки, который допустила делегация:

государственный флаг Украины лежит на полу;

Украинская сторона демонстрирует обувь.

Нормы протоколов визита, как пишет политик, преподают в университете. Чем он собственно и занимается.

Единственная деятельность, которой я занимаюсь последние годы – преподавательская. Один из курсов, который я читаю – это дипломатический протокол. Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы ее не было",

– написал Бессмертный.

Впрочем, если посмотреть фото из ближайших ракурсов, то видно, что флаг не лежит на полу, а касается флагштока.



Здесь четко видно подошву, но флаг не касается пола / Фото пресс-службы Офиса Президента

На ошибки обратил внимание и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он упрекнул команду Зеленского, что те не впервые в арабских странах и потому должны знать правила хорошего тона.

В комментарии к сообщению ему бросили фото президента Франции Макрона, который так же сидит перед эмиром Катара со скрещенными ногами и поднятой подошвой.



Макрона тоже нарушает протокол

Что говорят эксперты

Константин Грищенко, который дважды занимал должность министра иностранных дел Украины, в комментарии ВВС рассказывает: есть определенные нормы, которых следует придерживаться, но катарцам, которые там сидели и имеют европейское образование, пожалуй, с пониманием отнеслись к тому, что присуще европейцам.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что во время переговоров украинская сторона действительно допустила две грубые ошибки протокола арабских стран. Первая – это заброшенные нога на ногу.

Поза нога на ногу – в быту между арабами-мусульманами это может быть не очень критично, не все арабы считают это критическим. Но к иностранцам другое отношение – во время делового общения так сидеть не принято, ведь это ассоциируется с высокомерием...,

– рассказал он.

Вторая ошибка – это внешний вид женщины, кажется, переводчицы. Как говорит Куса, обнаженные ноги – это неприемлемо в консервативных арабских обществах.

Зеленский о своем визите в Катар: смотрите видео

Поездка Зеленского в Катар: коротко