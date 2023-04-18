Одесский дельфинарий обвинили в издевательстве над животными: что говорят о скандале зоозащитники

В сети разразился настоящий скандал относительно того, что в Одесском дельфинарии якобы эксплуатируют животных. В то же время в развлекательном комплексе это отрицают. Также ситуацию прокомментировали зоозащитники.

Во вторник, 18 апреля, получили огласку видео, которые якобы свидетельствуют, что в дельфинарии "Немо" в Одессе можно взять животное в аренду в одноименный отель. Является ли эта информация правдивой и в чем вообще проблема всех дельфинариев в Украине – разбирался 24 Канал.

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Сдают ли животных в аренду

Журналисты нашего издания связались с дельфинарием "Немо", чтобы получить комментарий по этой ситуации. Там отметили, что данные о возможности взять животных в аренду неправдивы, и назвали такие сообщения провокацией.

Это неправда. Совершенно неправда. Мы не сдаем в аренду животных. Тем более не издеваемся. Наши животные живут гораздо лучше, чем некоторые из нас,

– сказали в дельфинарии в комментарии 24 Канала.

Кроме того, там акцентировали на том, что есть люди, которые вообще против дельфинариев, зоопарков и любого содержания животных в неестественных условиях, поэтому и якобы они могут совершать такие "информационные нападения".

Девушка с морскими животными в отеле "Немо": смотрите видео соцсетей

Вместе с тем, в Одесском дельфинарии заверили, что их животные находятся круглосуточно под наблюдением специалистов.

Наши животные, наши морские котики, львы – все под наблюдением ветеринаров. Наши тренеры очень нежно и тепло с ними общаются. Очень переживают, если что,

– заявили в "Немо".

Как появились видео с морскими котиками

Возникает логичный вопрос: как тогда появилось это и другие видео, на котором ясно видно, что люди вместе с морскими котиками позируют в гостинице "Немо".

Морской котик в отеле "Немо": смотрите видео соцсетей

В развлекательном комплексе отметили, что их гостиница при дельфинарии является семейного типа. Животные могут прогуливаться по коридорам заведения, однако происходит это только под строгим наблюдением специалистов.

Наши животные ходят по отелю, но люди не могут просто так… То есть без присмотра или без разрешения тренеров подойти, погладить. Этого нельзя делать. Если тренер позволяет – тогда да, можно,

– отметили в дельфинарии.

Что в общем не так с дельфинариями

Журналисты 24 Канала решили также связаться с Ассоциацией зоозащитных организаций Украины (АЗОУ) для того, чтобы более обширно посмотреть на этот скандал.

Там констатировали, что дельфинарии, как бы они не беспокоились о животных, не могут обеспечить им такие условия жизни, которые существуют в живой природе.

Мы выступаем против дельфинариев. Морским животным требуются специфические условия. Люди даже в дельфинарии не могут создать такие условия. А вне дельфинария тем более. Поэтому это жестокость к животным, жестокое отношение с ними, ненадлежащее содержание,

– сказали нам в Ассоциации.

В то же время, там считают, на эту ситуацию должно обратить внимание Министерство экологии и правоохранительные органы.

Кто же виноват

Очевидно, подобные инциденты с сообщениями, которые можно неправильно или откровенно ложно интерпретировать, будут до тех пор, пока будет такое законодательство, которое позволит такие коллизии.

То есть, чтобы не возникало сомнений в том, что морских животных нельзя и неправильно сдавать в аренду из дельфинариев, должен быть закон, который регулирует этот вопрос. И если есть такая потребность, действует более жестко.

Собственно, в АЗОУ сообщили 24 Каналу, что работали над законопроектом, запрещающим дельфинарии. Также неоднократно появлялись петиции, которые инициировали люди, выступающие против мест содержания животных в неживой природе.