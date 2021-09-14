Дело на 350 миллионов: Верховный Суд назначил рассмотрение иска Суркисов к "Приватбанку"

Большая Палата Верховного суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела об обжаловании "Приватбанком" решения по иску компаний семьи Суркисов, которая требует 350 миллионов долларов от финучреждения.

Рассмотрение должно состояться в письменном производстве – без участия сторон.

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14 сентября состоится очередное заседание Большой палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №757/7499/17 об обжаловании определения об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которого иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 миллионов долларов,

– сообщили в "Приватбанке".

В финучреждении добавили, что обращались в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.

"Дело Суркисов": что известно

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать около 350 миллионов долларов с государственного "Приватбанка" передали в Большую палату Верховного Суда.

"Приватбанк" требовал отвода судьи ВС Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "Приватбанка", чем остановил взыскание 350 миллионов долларов.

В июне Большая палата Верховного суда должна была провести первое заседание по делу. Однако, из-за больничного судьи заседание не проводили.