Дело на 5,5 миллиарда: "Приватбанк" вручил иск Коломойскому через газеты
23 ноября 2021 , 12:51Читати новину українською
Источник:"Приватбанк"
"Приватбанк" вручил иск олигарху Игорю Коломойскому о возмещении убытков в размере 5,5 миллиарда долларов. Это сделали через публикации во всеукраинских газетах.
Так, банк опубликовал сообщение об иске в газетах "Голос Украины", "День", "Факты и комментарии". Иск вручили во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года.
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Почему иск вручили именно через газеты
Дело в том, что в соответствии с кипрским законодательством, публикация таких уведомлений является доказательством вручения иска.
Сейчас у Коломойского есть месяц, чтобы подтвердить или опровергнуть свое участие в рассмотрении дела.
Что известно о деле
- Предметом иска является возмещение убытков в размере 5,5 миллиарда долларов.
- Дело о мошенничестве и вероятном выводе денег. Нарушения могли совершать под руководством Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова при содействии других ответчиков.
- "Приватбанк" обратился в суды Кипра еще в апреле 2020 года. Подозревают, что к схеме могут быть причастны к 2 водных компаний – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
- Предполагают, что незаконные операции действовали в период с 2013 по 2016 годы. Благодаря этому за 4 месяца кипрская компания получила более 2,3 миллиарда долларов – по 30 миллионов каждый день поступали на ее счета.
Приглашение Коломойского в суд / Фото из газеты "Голос Украины"