Экс-прокурор САП и старший группы прокуроров по делу Одесского аэропорта Станислав Броневицкий заявил, что НАБУ не проверяло информацию о предложении "создать проблемы" детективу, который вел дело. В то же время руководство якобы знало об этом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Броневицкого для hromadske.

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Как происходило расследование по делу Одесского аэропорта?

Станислав Броневицкий объяснил, что в апреле 2023 года было зарегистрировано новое уголовное производство по факту завладения аэропортом. Его расследовали до августа 2023 года.

После этого подозрения получили Борис Кауфман, Алекс Борухович, Алексей Костусев и еще два человека: заместитель в то время одесского городского головы и частное лицо, которое фактически выполняло роль директора совместно созданного общества.

По словам Броневицкого, предложение по 1 миллиону долларов касалось его самого, а также Станислава Бравермана – он был старшим группы детективов по делу о завладении имуществом Одесского аэропорта.

Я об этом знал. Это осень 2023 года. Мы получили информацию оперативного характера: чтобы каким-то образом отстранить господина Бравермана от расследования, предлагалась сумма в один миллион долларов. Это, опять же, непроверенная оперативная информация. За то, чтобы создать ему проблемы уголовно-правового характера, – 3 миллиона долларов. По непроверенной оперативной информации, такая же сумма в размере 3 миллиона долларов предлагалась за такие же действия в отношении прокурора,

– утверждает экс-прокурор САП.

По его словам, поскольку эта информация была непроверенной, но представляла определенную угрозу, детективы сформировали служебную записку, которая была адресована управлению внутреннего контроля НАБУ.

Все, на этом точка. К сожалению. Потому что никто ни с чем не разобрался, никто ничем не поинтересовался. И оно так и осталось фактом, просто письмом детективов о том, есть такая информация.

– подытожил Броневицкий.

24 Канал направил запрос в НАБУ по расследованию по делу Одесского аэропорта.