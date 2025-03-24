Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив выиграла суд у нардепа-"слуги" Горобца

Народный депутат Александр Горобец проиграл иск о защите своей чести и достоинства общественной активистке Ирине Федорив. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд 21 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Голка".

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Что известно о деле нардепа Горобца против Федоров

Народный депутат Александр Горобец, который в Верховной Раде представляет Приирпенье (95 мажоритарный округ), подал иск против главы "Голки" в начале 2023 года, требуя опровергнуть информацию, которую Федорив обнародовала на "Украинской правде". В ее блоге говорилось о роли политиков региона в дерибане Беличанского леса, который стал линией обороны города Киева во время наступления на столицу россиян в 2022 году.

Нардеп Горобец пытался доказать, что слово "мародер" и другие обороты нельзя использовать в отношении него и его действий и требовал моральный ущерб в размере 2 гривны. Горобец сделал лингвистическую экспертизу и выиграл в Ирпенском суде в первой инстанции.



Отрывок из лингвистической экспертизы / Фото "Голки"

В то же время в решении Киевского апелляционного суда говорится, что Ирпенский городской суд ошибочно сделал вывод, что написанная Федорив информация не была оценочным суждением и отметил, что размер морального вреда, который требует нардеп – 2 гривны, свидетельствует об отсутствии морального вреда.

Суд считает необоснованными выводы приведенные экспертами об отсутствии в обнародованных высказываниях маркеров субъективности. Исковые требования Горобца Александра к Федорив Ирины, общества "УП Медиа" о защите чести, достоинства и деловой репутации, признание информации недостоверной и ее опровержение, признание высказывания мысли такой, что употреблена в грубой, унизительной и неприличной форме, взыскание морального вреда – оставить без удовлетворения,

– говорится в документе.

С нардепа Горобца, которого представляла в суде депутат Ирпенского городского совета Яна Горобец ("Слуга народа"), взыщут почти 20 000 гривен в пользу Ирины Федорив и "Украинской правды".



Решение Киевского апелляционного суда по делу / Фото "Голки"

Ирина Федорив после решения суда поблагодарила издание Bihus.Info, которые предоставили ей адвоката Юрия Мельника. По словам руководительницы общественной инициативы, он блестяще себя проявил.

"Действия нардепа и давление на СМИ – меня не удивляют. Это классика во все времена. Больше меня удивляет, что перед тем, как подать в суд народный депутат обратился в Комиссию журналистской этики и там провели заседание втемную – меня не информировали. Так мало того, что меня там признали нарушительницей, так еще и рекомендовали "Украинской правде" ограничить доступ к моему блогу о Воробьеве. Это в решении Комиссия написала черным по белому. Комментарий по этому поводу они у меня не брали", – сказала она.



Отрывок из решения Комиссии журналистской этики на жалобу Горобца / Фото "Голки"

Федорив добавляет, что в своем блоге писала о местных политиках, которые 17 лет, пытаются раздерибанить Беличанский лес:

Я еще в 2022 году писала, что они попытаются отменить президентский указ о присвоении столичному лесу, который граничит с Ирпенем, наивысшего природоохранного статуса нацпарка, и найдут того, кто это сделает. Так и произошло. Они нашли переобутый московский патриархат, который в прошлом году подал иск в Верховный Суд и требовал отменить президентский указ, потому что у них в лесу участок. Им, к счастью, отказали. Но сейчас ситуация критическая. Лес, который стал линией обороны столицы, могут уничтожить,

– отмечает председатель общественной инициативы "Голка".



Скриншот из документа Коцюбинского совета, где изображена карта, на которой территория Беличанского леса включена в границы поселка / Фото "Голки"

Она отметила, что Коцюбинский совет готовит слушания и снова пытается захватить лес. И то, что это происходит именно сейчас – не случайно, ведь парламент принял законопроект №12089, который обнуляет претензии к дерибанщикам лесов и побережий, если их украли у государства или общины более 10 лет назад.

Сейчас граждане собирают подписи с обращением к Владимиру Зеленскому и требуют вето. Ветировать этот проект требуют десятки общественных организаций и ряд известных украинцев – Ада Роговцева, Игорь Кондратюк, Тарас Тополя, Валерий Пекар, Анна Гопко, Игорь Луценко и другие.

В общественной инициативе напомнили, что в 2008 году депутаты Коцюбинского поселкового совета раздали участки в столичном лесу сами себе и родственникам. Прокуратура отменила большинство актов права собственности на землю и продолжает эту работу в судах.

В 2014 году после Революции Достоинства был подписан президентский указ, который предоставил лесу высокий природоохранный статус национального парка.

В 2021 году границу нацпарка обозначили на кадастровой карте. После этого Киевский облсовет утвердил новую схему Киевщины, которой захватила часть города Киева. Впоследствии депутаты облсовета пытались изменить это решение. Впоследствии на основании решения облсовета Бучанский райсовет тоже принял решение, где по сути очерчены новые границы поселка Коцюбинское с частью столичного леса. Киев подал в суд, чтобы отменить эти решения в судебном порядке.

В 2024 году Верховный Суд признал, что Беличанский лес – это территория города Киева. В этом же году суд апелляционной инстанции своим решением подтвердил, что земля под трассой Новобеличи – Ирпень (Р-30) также принадлежит столице.