Журналисты Bihus.Info выяснили, что фигурантка коррупционного дела экс-вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева Лилия Лысенко строит элитные особняки в Козине, что в Киевской области. Бизнес-партнером Лысенко ранее была жена главы Миннацединства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Bihus.Info.

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Что удалось обнаружить журналистам по строительству имений?

Имения на берегу Козинки возводят на почти 8 гектарах земли, которая официально принадлежит компании "Блум девелопмент". С 2018 года среди совладельцев этой фирмы был Алексей Чернышов.

По информации Bihus.Info, именно после его входа в компанию на участке стартовал проект строительства имений. Уже через год, перед тем как Чернышов возглавил Киевскую ОГА, его долю переписали на жену. В 2023-м она официально вышла из бизнеса.

Однако материалы уголовного производства дают основания считать, что выход семьи Чернышевых из компании был лишь формальностью, а реальное управление проектом осуществляют приближенные лица.

Имения, которые застраивает в Козине фирма фигурантки дела Чернышева / Фото Bihus.Info

Сейчас официальной владелицей "Блум девелопмент" является Лилия Лысенко – давняя партнерша семьи Чернышевых. Она получала зарплату от представительства австрийской компании, связанной с экс-чиновником, а впоследствии была совладелицей "Блум девелопмент" вместе с его женой. Лысенко также фигурирует в материалах дела Чернышова: в 2024 году у нее провели обыск и изъяли технику. Следователи обнаружили переписку, в которой она обсуждала условия продажи квартиры, скидку на которую правоохранители считают взяткой.

Кроме того, Лысенко является соучредителем жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", фактически выступающего заказчиком застройки в Козине. В 2019 году Чернышов официально одолжил этому кооперативу 3,6 миллиона гривен.

В 2022-м соучредителем "Солнечного берега" стала Инна Яцык, которая также упоминается в материалах уголовного дела. Несколько квартир, которые, по версии следствия, были неправомерной выгодой для Чернышова, записаны на ее родственника – Святослава Малашко.

На территории в Козине уже возведено четыре огромных имения. По документам, площадь каждого – около тысячи квадратных метров. На сайтах по продаже недвижимости в Козине подобные по площади и участками дома с ремонтом стоят от 12,5 миллиона долларов США.

Напомним, 23 июня НАБУ и САП объявили Алексею Чернышеву подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. По версии следствия, находясь на должности министра развития общин и территорий, он способствовал одному из застройщиков в незаконном получении земли под жилой комплекс. В ответ, как считают детективы, получил скидки на несколько квартир, оформленных на подставных лиц, общей стоимостью 14,5 миллиона гривен.

27 июня Высший антикоррупционный суд избрал для Чернышова меру пресечения – залог в размере 120 миллионов гривен.