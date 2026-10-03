В Испании возбуждено уголовное дело против Анатолия Шария: СМИ раскрыли детали

Суд испанского города Эль-Вендрель возбудил уголовное дело против пророссийского деятеля Анатолия Шария. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов и совершении финансовых преступлений.

Следователи выясняют, использовал ли подозреваемый элитные объекты недвижимости в Каталонии, приобретенные на теневые российские средства, для поддержки информационных операций Кремля в Европе. Об этом сообщает издание elDiario.

Что известно о деле против Шария?

Сначала дело было возбуждено по материалам Гражданской гвардии. Испанские правоохранители зафиксировали существенные расхождения между задекларированными доходами фигуранта и его реальными расходами на покупку и содержание вилл на каталонском побережье.

В ходе детального анализа финансовых потоков следователи выяснили, что значительная часть средств блогера имеет теневое российское происхождение. Это вынудило правоохранительные органы расширить расследование и проверить возможные связи со спецслужбами страны-агрессора и сетями влияния, действующими в Каталонии.

В настоящее время испанские следователи проводят масштабные проверки банковских счетов, международных переводов и транзакций, связанных с блогером и его ближайшим окружением. Они пытаются установить, служила ли финансовая схема инструментом для поддержки дезинформационных операций Кремля на территории европейских стран.

Кто такой Анатолий Шарий?

Анатолий Шарий – бывший украинский блогер и основатель запрещенной в Украине политической силы "Партия Шария". В начале 2022 года он уехал в Испанию, откуда продолжал активную медийную деятельность.

С 2014 года блогер систематически распространял пророссийскую пропаганду на своем YouTube-канале, дискредитировал украинские государственные институты, Вооруженные силы Украины и западную помощь. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Напомним, что в июне 2025 года Винницкий городской суд приговорил Анатолию Шария – до 15 лет лишения свободы к конфискации имущества за государственную измену. Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается от украинского правосудия на территории Испании.