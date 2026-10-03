Слідчі з'ясовують, чи використовував підозрюваний, куплені за тіньові російські кошти, елітні об'єкти нерухомості в Каталонії для підтримки інформаційних операцій Кремля в Європі. Про це повідомляє видання elDiario.

Що відомо про справу проти Шарія?

Спершу справу відкрили за матеріалами Цивільної гвардії. Іспанські правоохоронці зафіксували суттєві розбіжності між задекларованими доходами фігуранта та його реальними витратами на купівлю й утримання вілл на каталонському узбережжі.

Під час детального аналізу фінансових потоків слідчі з'ясували, що значна частина коштів блогера має тіньове російське походження. Це змусило правоохоронні органи розширити розслідування та перевірити можливі зв'язки зі спецслужбами країни-агресорки та мережами впливу, які проживають у Каталонії.

Наразі іспанські слідчі проводять масштабні аудити банківських рахунків, міжнародних переказів і транзакцій, пов'язаних із блогером та його близьким оточенням. Вони намагаються встановити, чи слугувала фінансова схема інструментом для підтримки дезінформаційних операцій Кремля на території європейських країн.

Хто такий Анатолій Шарій?

Анатолій Шарій є колишнім українським блогером і засновником забороненої в Україні політичної сили "Партія Шарія". На початку 2022 року він виїхав до Іспанії, звідки продовжував активну медійну діяльність.

Від 2014 року блогер систематично поширював проросійську пропаганду на своєму YouTube-каналі, дискредитував українські державні інституції, Збройні сили України та західну допомогу. У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила йому підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Вінницький міський суд засудив Анатолія Шарія до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Вирок винесли заочно, оскільки обвинувачений переховується від українського правосуддя на території Іспанії.