Законодательство позволяет одному лицу иметь два дипломатических паспорта одновременно. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя ситуацию с Ермаком во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает 24 Канал.

Законно ли для Ермака иметь 4 дипломатических паспорта?

Сибига объяснил, что в случае с Ермаком важно выяснить, в течение какого периода ему был выдан каждый из паспортов. Министр подчеркнул, что необходимо также проверить действительны ли они, или нет.

В то же время он уточнил, что все процедуры по оформлению дипломатических паспортов происходили в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор сообщил о наличии у Ермака 4 паспортов, а также добавил, что один из них действителен до 2030 года.

Кроме того, по данным следствия, с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал государственную границу 86 раз. Однако после этого периода следствие не имеет информации, ведь данные о его пересечении границы были удалены из системы.

Сторона обвинения указала на вышеупомянутые факты для того, чтобы объяснить свое требование взять экс-руководителя Офиса под стражу. Ведь есть высокий риск, что он может сбежать за границу.

В конце концов, Ермаку таки назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 миллионов гривен. В СИЗО бывший глава Офиса президента просидел не долго. Деньги для залога вскоре нашлись.

В чем подозревают Андрея Ермака?

11 мая НАБУ сообщило о разоблачении группы, которую подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен через элитное строительство на Киевщине. Среди подозреваемых – бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По данным следствия, в 2021 – 2025 годах деньги легализировали через строительство коттеджного городка в Козине с частными домами и SPA-зоной.

12 мая ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для Ермака. Прокуратура просила взять его под стражу с залогом 180 миллионов гривен.

Сам Ермак отрицает подозрение и называет его безосновательным.