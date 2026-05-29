Законодавство дозволяє одній особі мати два дипломатичні паспорти одночасно. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію з Єрмаком під час Години запитань до уряду в парламенті, передає 24 Канал.

Чи законно для Єрмака мати 4 дипломатичні паспорти?

Сибіга пояснив, що у випадку з Єрмаком важливо з'ясувати, упродовж якого періоду йому був виданий кожен із паспортів. Міністр підкреслив, що необхідно також перевірити чи дійсні вони, чи ні.

Водночас він уточнив, що всі процедури щодо оформлення дипломатичних паспортів відбувалися відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор повідомив про наявність у Єрмака 4 паспортів, а також додав, що один із них дійсний до 2030 року.

Окрім того, за даними слідства, з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року Єрмак перетинав державний кордон 86 разів. Однак після цього періоду слідство не має інформації, адже дані про його перетин кордону були видалені з системи.

Сторона обвинувачення вказала на вищезгадані факти для того, аби пояснити свою вимогу взяти екскерівника Офісу під варту. Адже є високий ризик, що він може втекти за кордон.

Зрештою, Єрмаку таки призначили запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із можливістю внести заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. У СІЗО колишній глава Офісу президента просидів не довго. Гроші для застави незабаром знайшлися.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

11 травня НАБУ повідомило про викриття групи, яку підозрюють у відмиванні понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво на Київщині. Серед підозрюваних – колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За даними слідства, у 2021 – 2025 роках гроші легалізовували через будівництво котеджного містечка в Козині з приватними будинками та SPA-зоною.

12 травня ВАКС почав розгляд запобіжного заходу для Єрмака. Прокуратура просила взяти його під варту із заставою 180 мільйонів гривень.

Сам Єрмак підозру заперечує і називає її безпідставною.