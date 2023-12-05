Пойманный на взятке по делу Богуслаева судья хранил 115 000 долларов в упаковках от кофе

Детективы НАБУ провели обыски дома у Игоря Паленика. В его квартире нашли немало наличных денег.

На судебном заседании прокурор САП заявил, что у Игоря Паленика нашли дома 115 000 долларов. Подозреваемый судья хранил эти деньги в упаковках от кофе.

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Что известно о "кофе"

Паленик заявил, что не все найденные и изъятые деньги принадлежат ему. По его словам, всего 50 000 из 115 000 его, а остальное принадлежит детям, сестре и жене.

По версии следствия, во время встречи с другим судьей Юрием Сливой Игорь Паленик подошел к шкафу, достал оттуда пакет с кофе и дал его коллеге. При этом он сказал: "Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю".

Слива заявил, что Паленик постоянно ездит во Львов и привозит кофе своим коллегам даже тем, кто в отставке. Он сказал, что у Паленика в квартире, как рассказывают, все завалено кофе. Также Слива утверждает, что он не знал, что в пакете были деньги, а не кофе.

Я начал прятать эти деньги, спрятал за ремень. И мне показалось, что все нормально. Но от НАБУ ничего не скроешь. Нашли,

– цитирует судью Слива Центр противодействия коррупции.

Что решил суд

Как сообщает САП, судья ВАКС во вторник, 5 декабря, избрал меру пресечения Паленику. Судью Киевского апелляционного суда будут содержать под стражей в течение трех месяцев – до 3 февраля 2024 года. Паленик имеет возможность внести залог. Ее размер составляет 4 миллиона гривен. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Игорь Маслов.

Известно, что Паленика заключили под стражу прямо на судебном заседании. Он просил круглосуточный домашний арест. В случае внесения залога, он должен воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать из Киева.

Что этому предшествовало

Игоря Паленика подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов за принятие решения об отмене ареста имущества. Ранее СМИ сообщали, что говорится об имуществе Вячеслава Богуслаева, который в прошлом являлся руководителем "Мотор-Сичи".

Также о подозрении по этому делу сообщили еще троим его коллегам из Киевского апелляционного суда. По предварительным данным, это могут быть Вячеслав Дзюбин, Юрий Слива и Виктор Глиняный.

По версии САП, судья-посредник взял 10 000 долларов себе. Остальные (25 000 долларов) он передал своим коллегам, которые выносили судебное решение. Предприниматель передал взятку 28 ноября, а на следующий день деньги уже распределили между всеми членами коллегии судей, осуществлявших апелляционное разбирательство.