Более 120 миллионов гривен: СМИ узнали, кто частями вносил залог за Чернышова

Вице-премьера –министра национального единства Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. В среду, 2 июля, стало известно, что за него внесли залог в более 120 миллионов гривен.

Это сделали частями в разные дни. Детали узнали расследователи "Схем", передает 24 Канал.

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Кто внес залог за Чернышова

Жена Светлана Чернышова

От источников в судебных и правоохранительных органах журналисты узнали, что жена подозреваемого Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а затем – еще 2 668 гривен. По данным декларации Чернышева за 2024, ее сбережений для этого хватало.

Днепровская компания ООО "Форавто тор"

Наибольшую часть залога, 66 миллионов гривен, внесла ООО "Форавто тор" из Днепра. Компания была зарегистрирована в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей.

Ее единоличным директором и владельцем является Эдуард Мартыненко, он также руководит и владеет созданной в июне компанией ООО "Кастомбуд", которая занимается строительством.

К слову, в комментарии журналистам Мартыненко заявил, что о внесении залога за Чернышева его компанией "слышит впервые".

Менеджер группы компаний DIM Дарья Бедя

Еще 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя – директор по маркетингу группы компаний Development Investment Management, специализирующаяся на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области.

Ее совладельцами являются застройщик Александр Насиковский и, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.

В комментарии "Схемам" Насиковский сообщил, что о внесении залога сотрудницей ему "неизвестно", а от имени компании ее на это "никто не уполномочивал". Кроме того, Бедя якобы решила уйти из компании на этой неделе.

Напомним, сам Чернышов сообщал, что собирает средства на залог, поскольку его личные счета заблокированы. Но защита подала апелляцию на решение ВАКС по залогу.

К слову, Чернышова не отстранили от должности вице-премьера и министра национального единства, несмотря на подозрения в злоупотреблении служебным положением.