Забирать дело Чернышова не буду, потому что это незаконно – такой была моя позиция, – Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении Алексея Чернышева.

Об этом Кравченко сообщил во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

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Что генпрокурор заявил о деле Чернышева?

Кравченко отметил, что не будет забирать дело Чернышева у САП.

В начале своей работы в должности генпрокурора я сразу говорил: Забирать дело Чернышова не буду, потому что это незаконно – такой была моя позиция,

– сказал он.



"Обещаю вам в глаза – дело Чернышова не заберу. Как расследование будет, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение, до приговора", – подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор также сообщил, что намерен лично посетить судебное заседание по этому делу.

"Я и сам пойду в суд по Чернышеву. Прокуроры, как окружные, так и областные, должны поддерживать государственное обвинение в громких делах. Это наша работа", – отметил он.