Забирать дело Чернышова не буду, потому что это незаконно – такой была моя позиция, – Кравченко
- Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении Алексея Чернышева.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении Алексея Чернышева.
Об этом Кравченко сообщил во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.
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Что генпрокурор заявил о деле Чернышева?
Кравченко отметил, что не будет забирать дело Чернышева у САП.
В начале своей работы в должности генпрокурора я сразу говорил: Забирать дело Чернышова не буду, потому что это незаконно – такой была моя позиция,
– сказал он.
"Обещаю вам в глаза – дело Чернышова не заберу. Как расследование будет, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение, до приговора", – подчеркнул Кравченко.
Генпрокурор также сообщил, что намерен лично посетить судебное заседание по этому делу.
"Я и сам пойду в суд по Чернышеву. Прокуроры, как окружные, так и областные, должны поддерживать государственное обвинение в громких делах. Это наша работа", – отметил он.