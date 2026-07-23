Об этом говорится в колонке руководителя САП Александра Клименко для "Украинской правды".

Как угрожают экспертам?

Александр Клименко рассказал, что для передачи такого "сообщения" незнакомый мужчина дождался эксперта вечером возле дома. Впоследствии через третьих лиц ей передавали "приветствия" с угрозами мобилизовать родственников и лишить ее права на профессиональную деятельность.

Как отметил Клименко, сейчас НАБУ и САП расследуют эти обстоятельства в рамках уголовного производства. По одной из версий следствия, к давлению могли быть причастны отдельные сотрудники Службы безопасности Украины.

Для украинской правоохранительной системы давление на экспертов, к сожалению, не является новым явлением. В разные политические времена экспертиза остается одним из инструментов, с помощью которого можно повлиять на исход уголовного производства. Сегодня, по крайней мере, часть таких случаев мы можем фиксировать в процессуальном порядке и расследовать,

– подчеркнул руководитель САП.

Напомним, 11 мая 2026 года экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия" по части 3 статьи 209 УК Украины. Вместе с Ермаком подозрения получили еще 5 фигурантов, что касается бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича.

Всех их подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен путем строительства коттеджного городка в Козине Киевской области в течение 2021–2025 годов.

На участке площадью более 8 гектаров планировалось строительство четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны. Все они обозначались как R1, R2, R3, R4 и R0. Часть средств на строительство преступная группа получала через так называемые "прачечные".

Сообщалось также, что дело об отмывании средств на строительстве насчитывает 16 томов, поэтому для изучения дела и избрания меры пресечения потребовалось два дня и три судебных заседания.