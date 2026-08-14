Германия отозвала ордер: директора CEO Club Дмитрия Карчука освободили из-под стражи в Польше

Германия официально отозвала европейский ордер на арест директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука. После этого решения польская судья освободила украинца из-под стражи.

Об успешном завершении первого этапа борьбы за освобождение сообщил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук на своей странице в фейсбуке.

Что известно об освобождении Карчука?

По его словам, над этим делом с 28 июля непрерывно работала большая команда, в которую вошли юристы компании Arzinger, адвокаты из Польши и Германии, представители украинского консульства, а также члены самого бизнес-сообщества.

Несмотря на то, что немецкая сторона отменила ордер, а польский суд вынес решение об освобождении, глава клуба подчеркивает необходимость дальнейших действий. Сергей Гайдачук отметил, что эта история еще не подошла к своему финалу.

Нам важно выяснить в Германии, какие именно данные Дмитрия были использованы, как они попали к злоумышленникам и каков был механизм преступления, что в конечном итоге привело к его задержанию в Польше,

– отметил президент CEO Club Ukraine.

Дмитрия Карчука задержали 28 июля при пересечении границы на пункте пропуска "Будомеж". Основанием для этого послужил запрос немецких правоохранительных органов, которые разыскивали его по подозрению в "хищении" 171 электровелосипеда. Общая стоимость пропавшего товара оценивалась в более чем 126 тысяч евро.

По версии следствия, в 2024 году украинец якобы выдавал себя за сотрудника транспортной компании и использовал поддельные документы для перевозки. В то же время Сергей Гайдачук с самого начала заявлял, что ситуация является следствием мошеннической схемы. Злоумышленники могли незаконно завладеть личными данными Карчука, чтобы с их помощью забрать груз и впоследствии реализовать украденные велосипеды.