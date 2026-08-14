Про успішне завершення першого етапу боротьби за звільнення повідомив засновник та президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про звільнення Карчука?

За його словами, над цією справою з 28 липня безперервно працювала велика команда, до якої увійшли юристи компанії Arzinger, адвокати з Польщі та Німеччини, представники українського консульства, а також члени самої бізнес-спільноти.

Попри те, що німецька сторона скасувала ордер, а польський суд ухвалив рішення про звільнення, очільник клубу наголошує на необхідності подальших дій. Сергій Гайдачук підкреслив, що ця історія ще не дійшла до свого фіналу.

Нам важливо зʼясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі,

– зазначив президент CEO Club Ukraine.

Дмитра Карчука затримали 28 липня під час перетину кордону на пункті пропуску "Будомеж". Підставою для цього став запит німецьких правоохоронних органів, які розшукували його через підозру у "викраденні" 171 електровелосипеда. Загальна вартість зниклого товару оцінювалася у понад 126 тисяч євро.

За версією слідства, у 2024 році українець нібито видавав себе за працівника транспортної компанії та використовував сфальсифіковані документи для перевезення. Водночас Сергій Гайдачук від самого початку заявляв, що ситуація є наслідком шахрайської схеми. Зловмисники могли незаконно заволодіти персональними даними Карчука, щоб за їхньою допомогою забрати вантаж і згодом реалізувати вкрадені велосипеди.