Об этом сообщает САП.

Что известно о новом подозрении?

Руководители преступной организации – действующий и бывший народные депутаты Украины – вовлекли бизнесмена и бывшего депутата Днепропетровской Рады в противоправную деятельность из-за его неформальных связей и влияния в судебной сфере. По данным СМИ, этим чиновником мог быть Василий Астион.

Бизнесмен должен был обеспечивать принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний и лиц, связанных с преступной организацией. В частности, при участии подозреваемого, по данным следствия, произошел рейдерский захват двух предприятий, совокупная стоимость активов которых составляла 248 миллионов гривен.

Кроме того, Астиона подозревают в содействии легализации средств, полученных преступным путем. Эти деньги в дальнейшем планировали использовать для внесения залога за одного из участников другой преступной организации – в рамках дела "Мидас".

Речь идет о 150 миллионах гривен, которые, по версии следствия, прошли через ряд счетов подконтрольных юридических лиц.

В НАБУ отметили, что новое подозрение в отношении Астиона касается расследований, получивших названия "Форрест Гамп" и "Фемида". Действия бизнесмена квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины о участии в преступной организации, противоправном завладении имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, 19 августа НАБУ и САП объявили о проведении масштабной спецоперации под названием "Форрест Гамп". Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, а также чиновников из ОП.

По версии следствия, участники схемы незаконно завладели активами нескольких предприятий на общую сумму свыше 248 миллионов гривен. Кроме того, они пытались установить контроль над киевской недвижимостью, стоимость которой оценивается более чем в 207 миллионов гривен.