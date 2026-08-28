Про це повідомляє САП.

Що відомо нову підозру?

Керівники злочинної організації – чинний та колишній народні депутати України – залучили бізнесмена та колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради до протиправної діяльності через його неформальні зв'язки та вплив у судовій сфері. За даними ЗМІ, цим посадовцем міг бути Василь Астіон

Бізнесмен мав забезпечувати ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній та осіб, пов'язаних зі злочинною організацією. Зокрема, за участі підозрюваного, за даними слідства, відбулося рейдерське захоплення двох підприємств, сукупна вартість активів яких становила 248 мільйонів гривень.

Крім того, Астіона підозрюють у сприянні легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Ці гроші надалі планували використати для внесення застави за одного з учасників іншої злочинної організації – у межах справи "Мідас".

Йдеться про 150 мільйонів гривень, які, за версією слідства, провели через низку рахунків підконтрольних юридичних осіб.

У НАБУ зазначили, що нова підозра Астіону стосується розслідувань, які отримали назви "Форрест Гамп" та "Феміда". Дії бізнесмена кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України щодо участі у злочинній організації, протиправного заволодіння майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.