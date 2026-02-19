"Зарплата" для Галущенко: следователи подсчитали, сколько Миндич платил экс-министру энергетики

Расследование дела коррупции в энергетике и причастности к махинациям бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко продолжается. В частности появилась информация о том, какую сумму денег ему перечисляла группировка Миндича.

Об этом во время судебного заседания по мере пресечения Галущенко рассказал прокурор САП.

Актуально Платил 130 долларов за ночь: Галущенко рассказал, как жил в доме приспешника Януковича Захарченко

Сколько денег получил Галущенко за махинации в энергетике?

Согласно материалам следствия, течение декабря 2020 – июня 2025 года в "бэк-офис" преступной организации Миндича-Цукермана поступило более 112,5 миллиона долларов. Из этой суммы 9 миллионов долларов перечислили Галущенко в качестве его "зарплату".

Деньги присылали из киевского офиса в Швейцарию, где проживает семья экс-министра. Кстати, именно туда планировал поехать Галущенко 15 февраля, однако детективы НАБУ сняли его с поезда около 4 утра, а вскоре сообщили о подозрении.

Отметим, что ряд безналичных переводов на счет Галущенко включал также такие транзакции:

4 июля 2022 года – 372 тысяч швейцарских франков;

7 июля 2022 года – 388 тысяч евро;

21 июля 2022 года – 576 тысяч евро;

29 июля 2022 года – 500 тысяч евро;

3 августа 2022 года – 504,5 тысяч евро;

29 августа 2022 года – 564 тысяч швейцарских франков;

4 марта 2025 года – 400 тысяч швейцарских франков

Прокурор отметил, что в гривневом эквиваленте это превышает 131 миллион гривен. Кроме того, НАБУ и САП при содействии иностранных коллег подтвердили ряд переводов. Так, по указанию Галущенко с 4 июня по 27 июля 2024 года Ивор Омсон пополнил карточный счет клиента фонда на 30 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Куда Галущенко потратил полученные деньги и получится ли внести залог?