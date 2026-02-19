Про таке під час судового засідання щодо запобіжного заходу Галущенку розповів прокурор САП.

Скільки грошей отримав Галущенко за махінації в енергетиці?

Згідно з матеріалами слідства, протягом грудня 2020 – червня 2025 року до "бек-офісу" злочинної організації Міндіча-Цукермана надійшло понад 112,5 мільйона доларів. З цієї суми 9 мільйонів доларів перерахували Галущенку як його "зарплату".

Гроші надсилали з київського офісу до Швейцарії, де проживає родина ексміністра. До речі, саме туди планував поїхати Галущенко 15 лютого, однак детективи НАБУ зняли його з потяга близько 4-ї ранку, а невдовзі повідомили про підозру.

Зазначимо, що низка безготівкових переказів на рахунок Галущенка включала також такі транзакції:

4 липня 2022 року – 372 тисяч швейцарських франків;

7 липня 2022 року – 388 тисяч євро;

21 липня 2022 року – 576 тися євро;

29 липня 2022 року – 500 тисяч євро;

3 серпня 2022 року – 504,5 тисяч євро;

29 серпня 2022 року – 564 тисяч швейцарських франків;

4 березня 2025 року – 400 тисяч швейцарських франків

Прокурор зазначив, що в гривневому еквіваленті це перевищує 131 мільйон гривень. Крім того, НАБУ та САП за сприяння іноземних колег підтвердили низку переказів. Так, за вказівкою Галущенка з 4 червня по 27 липня 2024 року Івор Омсон поповнив картковий рахунок клієнта фонду на 30 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Куди Галущенко витратив отримані гроші та чи вийде внести заставу?