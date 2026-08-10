Дело ветерана KRAKEN: следствие заявляет о связи с колл-центрами

Следователи Государственного бюро расследований проверяют причастность ветерана спецподразделения KRAKEN Глеба Новостройного к организации мошеннических колл-центров в Днепре. Соответствующие данные правоохранители обнаружили в мобильном телефоне военнослужащего, который в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в уклонении от службы.

Подробности расследования стали известны из текста постановления об избрании меры пресечения, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Почему ветерана KRAKEN Новостройного могут подозревать?

Согласно документу, правоохранители получили доступ к смартфону подозреваемого и обнаружили там информацию о его вероятной незаконной деятельности после того, как его уволили из Вооруженных сил.

В ходе осмотра содержимого мобильного телефона ЛИЦО_8 установлено, что после увольнения из Вооруженных сил Украины он участвует в организации противоправной деятельности так называемых "колл-центров", расположенных в городе Днепр, основной задачей которых является завладение денежными средствами потерпевших путем обмана,

– отмечается в судебном решении.

Прокуроры и следователи предполагают, что эти находки указывают на причастность фигуранта к преступлениям, которые еще расследуются. Ранее основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, опираясь на свои источники, заявлял о возможном привлечении Новостройного к ответственности за убийство Игоря Комарова на острове Бали.

Официальные органы пока не подтверждают, что в отношении ветерана ведется проверка именно по статье об убийстве или похищении. Однако в судебном постановлении зафиксирован факт его визита в Индонезию в 2026 году.

По информации источников издания "Украинская правда", геолокация с телефона подтвердила пребывание Новостройного на Бали с 31 января по 19 февраля. В этот же период там находился его давний знакомый из Днепра Денис Галушко, которого Индонезия через Интерпол объявила в розыск вместе с пятью другими подозреваемыми в расправе над Комаровым.

Кроме того, Государственное бюро расследований инкриминирует бывшему военному подделку документов и незаконное хранение оружия. В ходе обысков в его квартире изъяли более трех тысяч патронов, две гранаты М67 и боеприпас к гранатомету.

Защита Новостройного во время суда по делу об уклонении от службы назвала подозрения безосновательными, почему согласился и сам ветеран. Журналистам пока не удалось получить их комментарии.

Напомним, ранее "Суспильне" сообщало, что Глебу "Днепрянину" Новостройному объявили подозрения по шести статьям Уголовного кодекса – от уклонения от военной службы до мошенничества.