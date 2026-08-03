Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в судебных органах.

В чем именно обвиняют Глеба Новостройного?

Ветерана Глеба Новостройного правоохранители обвиняют в:

уклонении от военной службы;

подделке и использовании поддельного документа;

использовании поддельного документа, мошенничестве в больших размерах или совершенном организованной группой;

самовольном оставлении воинской части;

незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия;

служебном подлоге.

В то же время, по данным источников Суспильне, в квалификации подозрения "Днепрянину" отсутствуют упоминания о насильственных преступлениях.

Напомним, что 31 июля Печерский районный суд Киева поместил Глеба Новостройного под круглосуточный домашний арест.

О задержании Новостройного в Киеве 1 августа сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Военный подчеркнул, что из неофициальных источников ему поступила информация, что "Днепрянина" могут привлечь к ответственности в связи с убийством Игоря Комарова на Бали.