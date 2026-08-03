Про це пише Суспільне, з посиланням на джерела у судових органах.
У чому саме звинувачують Гліба Новостройного?
Ветерана Гліба Новостройного правоохоронці звинувачують в:
ухиленні від військової служби;
підробці та використанні підробленого документа;
використанні підробленого документа, шахрайстві в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою;
самовільному залишенні військової частини;
незаконному виготовленні, переробці чи ремонті вогнепальної зброї;
службовому підробленні.
Водночас за даними джерел Суспільного, у кваліфікації підозри "Дніпрянину" відсутні згадки про насильницькі злочини.
Нагадаємо, що 31 липня Печерський районний суд Києва відправив Гліба Новостройного під цілодобовий домашній арешт.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Про затримання Новостройного у Києві 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Військовий наголосив, що з неофіційних джерел йому надійшла інформація, що "Дніпрянина" можуть притягнути до причетності щодо вбивства Ігоря Комарова на Балі.