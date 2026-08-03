Про це пише Суспільне, з посиланням на джерела у судових органах.

У чому саме звинувачують Гліба Новостройного?

Ветерана Гліба Новостройного правоохоронці звинувачують в:

ухиленні від військової служби;

підробці та використанні підробленого документа;

використанні підробленого документа, шахрайстві в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою;

самовільному залишенні військової частини;

незаконному виготовленні, переробці чи ремонті вогнепальної зброї;

службовому підробленні.

Водночас за даними джерел Суспільного, у кваліфікації підозри "Дніпрянину" відсутні згадки про насильницькі злочини.

Нагадаємо, що 31 липня Печерський районний суд Києва відправив Гліба Новостройного під цілодобовий домашній арешт.

Про затримання Новостройного у Києві 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Військовий наголосив, що з неофіційних джерел йому надійшла інформація, що "Дніпрянина" можуть притягнути до причетності щодо вбивства Ігоря Комарова на Балі.