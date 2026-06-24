Об этом говорится в материале общественной инициативы.

Смотрите также "Двойные стандарты Верховной Рады, или почему в комитетах до сих пор остаются государственные изменники"

Как народный депутат оказался в реестре должников?

Данные из реестра свидетельствуют о том, что нардеп должен выплатить сумму после того, как Верховный Суд признал его иск о защите чести и достоинства малозначимым.

Спор тянулся несколько лет. Александр Горобец пытался доказать, что блог главы "Голки" Ирины Федорив на "Украинской правде" наносит ущерб его чести и достоинству. Речь идет о материале о его связи с дерибаном Беличанского леса.



Запись в реестре должников по состоянию на 22 июня 2026 года / Скриншот "Голки"

Отмечается, что для того, чтобы подтвердить, что формулировка "без яиц" оскорбительна для народного депутата, он даже заказал лингвистическую экспертизу,



Лингвистическая экспертиза / Фото с сайта "Голки"

Горобец просил взыскать с Федорива и УП по одной гривне компенсации. В то же время он требовал возместить почти 80 тысяч гривен, из которых около 25 тысяч – стоимость экспертиз и справок, а остальная часть – оплата услуг адвоката.

На сторону, проигравшую судебный спор, может быть возложена обязанность финансового возмещения другой стороне расходов, понесенных ею в ходе судебного разбирательства – уплата судебного сбора, экспертиз, работы адвокатов. Эти почти 10 000 — это сумма именно за судебный сбор,

– сказал адвокат Федорив Юрий Мельник.

Сама Ирина Федорив подчеркнула, что подобные SLAPP-иски политиков к журналистам и активистам могут быть попыткой оказать на них давление.

Это для меня не первый иск, и мне всё равно, что они идут в суд. Но такие действия политиков нацелены на то, чтобы оказать сдерживающее воздействие на общество. Они хотят, чтобы о коррупционных схемах меньше писали и рассказывали,

– сказала Федорив.

По словам Федорив, после получения средств от народного депутата она перечислит их на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Эта победа в суде доказывает, что наш Гражданский кодекс и судебная система работают. Поэтому мы должны быть бдительными и видеть риски, которые несет новый проект Гражданского кодекса Руслана Стефанчука. Если его примут – журналистам и активистам будет сложнее,

– резюмировала глава общественной инициативы.

Еще в прошлом году Киевский апелляционный суд отклонил иск народного депутата Горобца против активистки Ирины Федорив о защите чести и достоинства.