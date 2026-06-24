Про це йдеться у матеріалі громадської ініціативи.

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Як нардеп опинився у реєстрі боржників?

Дані з реєстру свідчать про те, що нардеп має виплатити суму після того, як Верховний Суд визнав його позов про захист честі та гідності малозначним.

Спір тягнувся кілька років. Олександр Горобець намагався довести, що блог голови "Голки" Ірини Федорів на "Українській правді" шкодить його честі та гідності. Йдеться про матеріал про його зв'язок із дерибаном Біличанського лісу.



Запис у реєстрі боржників станом на 22 червня 2026 року / Скриншот "Голки"

Зазначається, для того, щоб підтвердити, що формулювання "без яєць" образливе для нардепа, він навіть замовляв лінгвістичну експертизу,



Лінгвістична експертиза / Фото з сайти "Голки"

Горобець просив стягнути з Федорів та УП по одній гривні компенсації. Водночас вимагав відшкодувати майже 80 тисяч гривень, з яких близько 25 тисяч – вартість експертиз і довідок, а інша частина – оплата послуг адвоката.

На сторону, яка програла судовий спір, може бути покладено обов'язки фінансового відшкодування іншій стороні, які та витратила на суд – сплата судового збору, експертиз, роботи адвокатів. Ці майже 10 000 це сума саме за судовий збір,

– сказав адвокат Федорів Юрій Мельник.

Сама Ірина Федорів підкреслила, що подібні SLAPP позови політиків до журналістів та активістів можуть бути спробою тиску на них.

Це для мене не перший позов і мені все одно, що вони ідуть до суду. Але такі дії політиків націлені на те, щоб створити охолоджувальний ефект на суспільство. Вони хочуть, щоб про корупційні схеми менше писали і розповідали,

– сказала Федорів.

За словами Федорів, після отримання коштів від нардепа вона перерахує їх на підтримку Збройних Сил України.

Ця перемога в суді доводить, що наш Цивільний кодекс і судова система працюють. Тому маємо бути пильними і бачити ризики, які несе новий проєкт Цивільного кодексу Руслана Стефанчука. Якщо його приймуть – журналістам та активістам буде важче,

– резюмувала голова громадської ініціативи.

Ще торік Київський апеляційний суд відхиляв позов нардепа Горобця проти активістки Ірини Федорів щодо захисту честі й гідності.