Дело Ирины Ноздровской: суд вынес приговор убийце

Суд признал Юрия Россошанского виновным в убийстве в конце 2017 правозащитницы Ирины Ноздровской и приговорил убийцу к 15 годам заключения.

Суд признал виновным Россошанского в убийстве Ноздровской

Россошанский своей вины не признал, однако суд пришел к выводу, что виновность мужчины в совершении и умышленном убийстве Ноздровской с особой жестокостью безоговорочно доказана.

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Прокуроры поддержали обвинение в отношении гражданина по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе судебного разбирательства доказано, что в декабре 2017 года в селе Демидов осужденный на остановке общественного транспорта с ножом бросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал обоснованными представленные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По ходатайству прокуратуры в ходе судебного расследования он находился под стражей.

Убийство Ирины Ноздровской: что известно

27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Тело Ирины обнаружили 1 января с колото-резаными ранами.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Россошанского.

По подозрению в убийстве правозащитницы задержали Юрия Россошанского, который рассказал некоторые подробности совершенного преступления: по его словам, он действовал в одиночку и убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Однако родители и дочь правозащитницы убеждены, что Россошанский не сам убивал Ноздровскую и что к убийству причастны другие люди.

1 сентября 2020 Шевченковский райсуд Киева исследовал материалы негласных следственных действий по делу об убийстве Ноздровской. В частности, в суде были заслушаны записи разговора Россошанского с Андреем Небитовым, возглавлявшим отдел криминальной полиции Киевской области. Согласно этим записям, Россошанский договорился с полицией о том, что его действия будут квалифицироваться как убийство в состоянии аффекта. Россошанский лично поблагодарил Небитова за эту договоренность.

Была исследована и экспертиза, не подтвердившая то, что в момент убийства Ноздровской Россошанский находился в состоянии аффекта.

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