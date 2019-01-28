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      Убийство Ноздровской: адвокаты подозреваемого манипулируют фактами

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      Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на активистов
      Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на активистов / 24 канал

      Продолжается следствие над убийством юриста Ирины Ноздровской, мертвое тело которого нашли в реке под Киевом 1 января 2018 года. Сейчас появились новые факты об убийстве активистки: есть подозрения, что к гибели Ирины причастен не только один человек. Также адвокаты обвиняемого Юрия Россочанского утверждают, что на месте преступления его не было.

      Адвокат потерпевших по делу Ноздровской Николай Бирюк рассказал 24 каналу, что информация о том, что к убийству Ирины Ноздровской причастен не один человек, может быть использована не в пользу следствию.

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      Так, адвокаты подозреваемого Россошанского уже начали утверждать, что на месте преступления его вообще не было, аргументируя это тем, что преступление совершили совсем другие люди.

      Видеокамера действительно зафиксировала черный бус с несколькими лицами на месте совершенного убийства, однако полиции не удалось установить, откуда и куда он уехал. После смерти Ирины ее родственники получали угрозы и зафиксировали тот же черный бус. Однако адвокаты Россошанского утверждают, что угрозы звучали совсем от других лиц.

      Сейчас целью соратников Россошанского является создание видимости, что следствие пошло по ложному пути, и вроде бы хочет осудить невинного человека. У нас есть такое мнение, что убийство совершил действительно не один человек. Однако Россошанский там также был,
      - отметил Николай Бирюк.

      Адвокат также добавил, что сейчас у следствия нет ни одного доказательства того, что убийство совершило много человек. Сейчас адвокаты Ноздровской работают над тем, чтобы подтвердить тот факт, что за убийство активистки Ирины отвечает группа людей. Пока есть только сомнения, и, по словам адвоката, слишком рано делать какие-то выводы, ведь суд еще не исследовал материалы дела.

      На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на активистов мать Ирины Ноздровской высказала предположение, что к убийству ее дочери причастен бывший работодатель, член депутатской группы "Партия "Возрождение" Антон Яценко. Ранее этот случай не входил в рассмотрение ВСК, но сегодня его внесли. Николай Бирюк подтвердил , что о подозреваемом Яценко слышит впервые и ему не известно никакое отношение этого человека к делу.

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      Между тем, ВСК по результатам заседания приняла решение поддержать ходатайство адвокатов о выделении отдельного производства, в рамках которого провести повторную экспертизу преступления.

      Ранее, 25 января, Шевченковский районный суд Киева продлил арест Юрию Россошанскому на два месяца.

      Что произошло с Ириной Ноздровской?
      27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Тело Ирины нашли 1 января с колото-резаными ранами. Ноздровська вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

      Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ноздровской Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления: по его словам, он действовал в одиночку и убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

      Сейчас продолжаются судебные заседания по делу об убийстве активистки.

      Смерть родной сестры – не единственное дело, которым занималась Ирина Ноздровская. Кроме этого она судилась с мужем сестры, чтобы вернуть племянника. Ирина добивалась взятия мальчика под свою опеку.

      как разворачивались события после смерти ирины ноздровской:
       
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Ирина Ноздровская
      Источник: 24 Канал
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