Вбивство Ноздровської: адвокати підозрюваного маніпулюють фактами

Триває слідство над вбивством юриста Ірини Ноздровської, мертве тіло якої знайшли в річці під Києвом 1 січня 2018 року. Наразі з'явилися нові факти щодо вбивства активістки: є підозри, що до загибелі Ірини причетна не тільки одна людина. Також адвокати звинувачуваного Юрія Россочанського стверджують, що на місці злочину його не було.

Адвокат потерпілих у справі Ноздровської Микола Бірюк розповів 24 каналу, що інформація про те, що до вбивства Ірини Ноздровської причетна не одна людина, може бути використана не на користь слідству.

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Так, адвокати підозрюваного Россошанського вже почали стверджувати, що на місці злочину його взагалі не було, аргументуючи це тим, що злочин вчинили зовсім інші люди.

Відеокамера справді зафіксувала чорний бус із кількома особами на місці скоєного вбивства, однак поліції не вдалося встановити, звідки і куди він поїхав. Після смерті Ірини її родичі отримували погрози і зафіксували той же чорний бус. Однак адвокати Росошанського стверджують, що погрози лунали зовсім від інших осіб.

Зараз метою соратників Россошанського є створити видимість, що слідство пішло хибним шляхом, і начебто хоче засудити невинну особу. У нас є така думка, що це вбивство здійснила справді не одна людина. Однак Россошанський там також був,

– зазначив Микола Бірюк.

Адвокат також додав, що наразі у слідстві немає жодного доказу того, що вбивство здійснило багато осіб. Зараз адвокати Ноздровської працюють над тим, аби підтвердити той факт, що за вбивство активістки Ірини відповідає група людей. Поки що є тільки сумніви, і, за словами адвоката, дуже рано робити якійсь висновки, адже суд ще не досліджував матеріали справи.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з нападів на активістів мати Ірини Ноздровської висловила припущення, що до вбивства її доньки причетний колишній роботодавець, член депутатської групи "Партія "Відродження" Антон Яценко. Раніше цей випадок не входив до розгляду ТСК, але сьогодні його внесли. Микола Бірюк затвердив, що про підозрюваного Яценка чує вперше і йому не відомий ніякий стосунок цієї людини до справи.

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Тим часом, ТСК за результатами засідання прийняла рішення підтримати клопотання адвокатів про виділення окремого виробництва, в рамках якого провести повторну експертизу злочину.

Раніше, 25 січня, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Юрію Россошанському на два місяці.

Що трапилося з Іриною Ноздровською?27 грудня 2017 року у Київській області зникла активістка, адвокат Ірина Ноздровська. Тіло Ірини знайшли 1 січня з колото-різаними ранами. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.



Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ноздровської Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину: за його словами, він діяв самотужки і вбив Ноздровську унаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.



Наразі тривають судові засідання у справі вбивства активістки.



Смерть рідної сестри – не єдина справа, якою займалася Ірина Ноздровська. Окрім цього вона судилася з чоловіком сестри, щоб повернути племінника. Ірина домагалася взяття хлопчика під свою опіку.