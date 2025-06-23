Дело экс-главы Тернопольского облсовета: за Головко внесли 15 миллионов залога

Бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаил Головко приговорили к 9 годам тюрьмы. Однако уже сейчас за него внесли залог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис изданию "Укринформ".

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За Головко внесли залог

В понедельник, 23 июня, за бывшего председателя Тернопольского областного совета внесли залог в размере 15 миллионов гривен

Напомним, в июне 2023 года Михаила Головко задержали "на горячем" после получения взятки в размере 600 тысяч гривен. Эти средства чиновник требовал за согласование и включение в перечень объектов, требующих финансирования за бюджетные средства, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а еще дальнейшее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием областного совета.

18 июня Высший антикоррупционный суд признал Михаила Головко виновным. Политика приговорили к 9 годам тюрьмы с лишением права занимать должности и конфискацией имущества. В то же время суд предусмотрел возможность внесения залога в размере 15 миллионов. На это экс-глава облсовета имел 5 дней.