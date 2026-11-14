"Мексиканец" из записей НАБУ массово предлагает интервью украинским СМИ, – журналисты
13 ноября блогер Василий Тимошенко опубликовал на своем YouTube-канале беседу с Егором Буркиным, известным как "Мексиканец", – одним из ключевых фигурантов дела "Карфаген". Как оказалось, подозреваемый массово предлагал журналистам записать с ним интервью.
Об этом, в частности, сообщили журналист Даниил Мокрик и главный редактор "Бабеля" Екатерина Коберник.
Что говорят журналисты о предложении от "Мексиканца"?
Коберник обратила внимание, что "Мексиканец" предлагает интервью различным украинским СМИ, однако те отказываются, поскольку не могут проверить достоверность его слов.
По ее словам, к этому "спикеру" есть немало серьезных претензий: его подозревают в угрозах, убийствах, избиениях, торговле наркотиками и сотрудничестве с ФСБ.
Его интервью блогеру журналистка назвала "монологом".
Коберник возмутилась и тем, что "Украинская правда" со ссылкой на ZN.UA и пост Инны Ведерниковой подробно пересказала его заявления, не проверив их, и вынесла материал на первое место в новостной ленте.
Когда желание все разъеб*ш*ть сильнее здравого смысла. Ждем с десяток видео с серьезными обсуждениями того, как "Мексиканец" мучается из-за коррупции в Украине. Нет слов,
– подытожила главред "Бабеля".
Журналист Даниил Мокрик также прокомментировал появление интервью с Егором Буркиным.
По его словам, когда 9 ноября ему предложили записать разговор с "Мексиканцем", он прежде всего задумался, зачем тому нужна такая огласка.
Мокрик подчеркнул, что Буркин не несет ответственности за свои слова, в том числе и репутационной, поэтому может выдвигать любые утверждения без риска что-либо потерять.
По мнению журналиста, он преследует собственные цели, а его заявления могут быть направлены как против одних людей, так и в пользу других.
Поэтому Мокрик призвал не воспринимать обнародованный Василием Тимошенко разговор как сенсационное интервью, а рассматривать его лишь как материал, требующий тщательной проверки.
В лучшем случае это – сырой материал, который нужно проверять вдоль и поперек. И, возможно, после этой проверки из интервью останется что-то ценное с точки зрения фактов. Но эта работа еще даже не началась,
– отметил журналист.
Мокрику предлагали интервью с "Мексиканцем" / Фото из поста журналиста в фейсбуке
Кто такой "Мексиканец" из записей "Карфагена" и что он наговорил блогеру?
Егор Буркин, известный под прозвищем "Мексиканец", – один из ключевых фигурантов дела НАБУ "Карфаген".
По версии следствия, он руководил транснациональной преступной группировкой "Химпром", которая занималась наркоторговлей, а впоследствии расширила свою деятельность на мошеннические колл-центры и другие незаконные виды бизнеса.
По данным следствия, группировка имела связи с украинскими чиновниками и правоохранителями, которых подозревают в содействии ее деятельности за взятки. Буркин, в частности, фигурирует в записях НАБУ, где обсуждаются выплаты силовикам, влияние на чиновников и возможная физическая расправа над журналистом Денисом Бигусом.
В материалах дела его связывают с сетью колл-центров, а также с продажей психотропных веществ под видом сувенирной продукции через магазины U420.
Именно разговоры Буркина с другими фигурантами стали частью доказательной базы операции "Карфаген".
В интервью с блогером Василием Тимошенко "Мексиканец" рассказал, что в Украине работали около 1500 мошеннических колл-центров, которые ежегодно приносили 20 миллиардов долларов. По его словам, правоохранители получали деньги за прикрытие незаконного бизнеса.
Буркин также обвинил в причастности к этой системе бывшего сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву, экс-генпрокурора Руслана Кравченко и нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
Во время интервью Буркин не показывал лицо, но опознал свой голос на записях НАБУ и заявил о готовности сотрудничать со следствием и заключить соглашение с НАБУ и САП.