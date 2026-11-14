"Мексиканець" із плівок НАБУ масово пропонує інтерв'ю українським ЗМІ, – журналісти

Про це, зокрема, повідомили журналіст Данило Мокрик і головна редакторка "Бабелю" Катерина Коберник.

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Що кажуть журналісти про пропозицію від "Мексиканця"?

Коберник звернула увагу, що "Мексиканець" пропонує інтерв'ю різним українським медіа, однак ті відмовляються, оскільки не можуть перевірити достовірність його слів.

За її словами, до цього "спікера" є чимало серйозних претензій: його підозрюють у погрозах, убивствах, побиттях, торгівлі наркотиками та співпраці з ФСБ.

Його інтерв'ю блогеру журналістка назвала "монологом".

Коберник обурилася і тим, що "Українська правда" з посиланням на ZN.UA та допис Інни Ведернікової детально переповіла його заяви, не перевіривши їх, і винесла матеріал на головне місце в новинній стрічці.

Коли бажання все роз'їб*ш*ти сильніше за здоровий глузд. Чекаємо з десяток відео із серйозними обговореннями того, як "Мексиканець" побивається через корупцію в Україні. Немає слів– підсумувала головред "Бабелю".

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Журналіст Данило Мокрик також прокоментував появу інтерв'ю з Єгором Буркіним.

За його словами, коли 9 листопада йому запропонували записати розмову з "Мексиканцем", він насамперед замислився, навіщо тому потрібна така публічність.

Мокрик наголосив, що Буркін не несе відповідальності за свої слова, зокрема й репутаційної, тому може висувати будь-які твердження без ризику щось втратити.

На думку журналіста, він переслідує власні цілі, а його заяви можуть бути спрямовані як проти одних людей, так і на користь інших.

Тому Мокрик закликав не сприймати оприлюднену Василем Тимошенком розмову як сенсаційне інтерв'ю, а розглядати її лише як матеріал, який потребує ретельної перевірки.

У найкращому випадку це – сировина, яку треба перевіряти вздовж і впоперек. І, можливо, після цієї перевірки з інтерв'ю залишиться щось фактологічно вартісне. Але ця робота ще навіть не почалася– зазначив журналіст.

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Мокрику пропонували інтерв'ю з Мексиканцем / Фото з допису журналіста у фейсбуці

Хто такий "Мексиканець" із плівок "Карфагену" і що він наговорив блогеру?

Єгор Буркін, відомий під прізвиськом "Мексиканець", – один із ключових фігурантів справи НАБУ "Карфаген".

За версією слідства, він керував транснаціональним злочинним угрупованням "Хімпром", яке займалося наркоторгівлею, а згодом розширило діяльність на шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси.

За даними слідства, угруповання мало зв'язки з українськими посадовцями та правоохоронцями, яких підозрюють у сприянні його діяльності за хабарі. Буркін, зокрема, фігурує на записах НАБУ, де обговорюють виплати силовикам, вплив на посадовців і можливу фізичну розправу над журналістом Денисом Бігусом.

У матеріалах справи його пов'язують із мережею колцентрів, а також із продажем психотропних речовин під виглядом сувенірної продукції через магазини U420.

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Саме розмови Буркіна з іншими фігурантами стали частиною доказової бази операції "Карфаген".

В інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку "Мексиканець" розповів, що в Україні працювали близько 1500 шахрайських колцентрів, які щороку приносили 20 мільярдів доларів. За його словами, правоохоронці отримували гроші за прикриття незаконного бізнесу.

Буркін також звинуватив у причетності до цієї системи колишнього працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, ексгенпрокурора Руслана Кравченка та нинішнього заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Під час інтерв'ю Буркін не показував обличчя, але визнав свій голос на записах НАБУ та заявив про готовність співпрацювати зі слідством і укласти угоду з НАБУ та САП.