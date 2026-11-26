26 ноября прокуроры САП требуют поместить под стражу фигуранта дела "Карфаген" – генерал-майора СБУ Сергея Дуку. Сторона обвинения просит увеличить размер залога до 100 миллионов гривен.

Соответствующее ходатайство детективов НАБУ прокурор озвучил 26 ноября во время заседания в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Сторона обвинения просит отменить решение следственного судьи, вынести новое и поместить подозреваемого в СИЗО на 60 дней.

Аргументы прокурора в суде

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что Сергей Дука по-прежнему поддерживает активные служебные связи. Это дает ему возможность привлекать значительные финансовые ресурсы и оказывать давление на других участников процесса.

Обосновывая свою позицию, прокурор обратил внимание на то, как собирались предыдущие 65 миллионов гривен, ведь средства поступали от сотрудников Службы безопасности Украины. Кроме того, представитель САП указал на факты встреч подозреваемого после освобождения под залог и предупредил о серьезном риске уничтожения важных доказательств в уголовном производстве.

Апелляционная палата ВАКС объявила перерыв до 12 часов 8 декабря.

Напомним, что генерал-майора СБУ подозревают в участии в преступной организации, которую разоблачили детективы в ходе спецоперации. По данным следствия, группировка обеспечивала "крышу" мошенническим колл-центрам и нелегальным финансовым схемам.

Ранее в ВАКС отметили, что предварительную сумму залога внесли 1636 отдельными платежами без какого-либо юридического лица. Впоследствии антикоррупционные органы также обнародовали видеозапись с доказательствами законности обыск у должностного лица, опровергнув заявления адвокатов.