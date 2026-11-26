Відповідне клопотання детективів НАБУ прокурор озвучив 26 листопада під час засідання в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Сторона обвинувачення просить скасувати рішення слідчого судді, ухвалити нове та відправити підозрюваного в СІЗО на 60 днів.

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Аргументи прокурора в суді

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури наголосив, що Сергій Дука й надалі зберігає активні службові зв'язки. Це дає йому можливість залучати значні фінансові ресурси та чинити тиск на інших учасників процесу.

Обґрунтовуючи свою позицію, прокурор звернув увагу на те, як збирали попередні 65 мільйонів гривень, адже кошти надходили від працівників Служби безпеки України. Крім того, представник САП вказав на факти зустрічей підозрюваного після виходу під заставу та попередив про серйозний ризик знищення важливих доказів у кримінальному провадженні.

Апеляційна палата ВАКС оголосила перерву до 12-ї години 8 грудня.

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Нагадаємо, що генерал-майора СБУ підозрюють в участі у злочинній організації, яку викрили детективи під час спецоперації. За даними слідства, угруповання забезпечувало "дах" шахрайським колцентрам і нелегальним фінансовим схемам.

Раніше у ВАКС зазначили, що попередню суму застави внесли 1636 окремими платежами без жодної юридичної особи. Згодом антикорупційні органи також оприлюднили відеозапис із доказами законності обшуку в посадовця, спростувавши заяви адвокатів.